Литературная встреча приурочена к 50-летию со дня выхода в свет книги Дмитрия Балашова «Русские свадебные песни Терского берега Белого моря».

История нашего края неотделима от имени Дмитрия Михайлович Балашова. Он участвовал в нескольких фольклорных экспедициях на Терский берег. Итогом работы в этих экспедициях стали его книги: «Русские свадебные песни Терского берега», «Сказки Терского берега Белого моря». Они принесли ему славу знатока северного русского фольклора, сделали знаменитыми русские поморские села Умба и Варзуга.

На литературной встрече состоится разговор о творчестве Дмитрия Балашова, о Севере в судьбе писателя и ученого, его исследованиях, посвященных культуре Севера.

Прозвучат стихи Дмитрия Михайловича, будут показаны фрагменты фильмов о нем и с его участием. Народный фольклорный хор «Беломорье» Дворца культуры им. С. М. Кирова исполнит поморские песни.