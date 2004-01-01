Русские промыслы на Шпицбергене в XVIII–начале XIX в.

Первую в новом году публичную лекцию отделения Российского исторического общества в Мурманске прочитает доктор исторических наук, профессор Мурманского арктического государственного университета Сергей Никонов. Тема лекции «Русские промыслы на Шпицбергене в XVIII–начале XIX в.».

В Европейской Арктике издавна вели рыболовные и зверобойные промыслы жители Русского Севера, строившие разные типы морских судов. Одним из районов хозяйственной деятельности стал и архипелаг Шпицберген, который поморы называли Грумантом.

В своей лекции ученый рассмотрит разные аспекты проблемы: начало русских промыслов на Шпицбергене; кем были организаторы и участники промыслов; роль государства в развитии промыслов; проекты освоения полярного архипелага; особенности хозяйственной деятельности на Шпицбергене.