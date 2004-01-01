Русская весна

Народное гулянье в честь День воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с исторической Родиной – Россией

В субботу Мурманчан приглашают отметить значимое для всех граждан Российской Федерации событие – День воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с исторической Родиной – Россией.

В 14:00 начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов Мурманска и области. На 15:40 запланирован флешмоб «Крым – Россия, навсегда!», в котором смогут принять участие все горожане и гости города. Финалом праздника станет коллективное исполнение песни, в небо полетят шары цветов российского флага.

С 13:00 до 18:00 будут работать торговые ряды, где гости праздника смогут приобрести сувенирную продукцию, горячий чай и выпечку.

Место проведения: сквер на Пяти Углах