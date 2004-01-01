Русская литература в станковой композиции

Выставка в рамках проекта «Ребенок и книга» Детской галереи г. Апатиты

Данная выставка – опыт общения старших учеников с миром русской литературы. Ребята сами выбирали произведение и тот, по их мнению, ключевой его момент, который мог бы стать выразительным воплощением идеи автора.

В экспозицию вошло около 15 работ, каждая из которых стала собственным художественным осмыслением литературного произведения русской классики.