Русская историческая школа XVIII- XIXвв: от Ломоносова до Соловьева

На выставке представлены уникальные издания XVIII - начала XX веков из фонда редких книг библиотеки. Это исторические труды Михаила Васильевича Ломоносова, Николая Михайловича Карамзина, Николая Ивановича Костомарова, Сергея Михайловича Соловьева, Василия Осиповича Ключевского, а так же литература об их жизни и деятельности. На экспозиции можно увидеть один из томов трехтомного собрания сочинений Ломоносова эпохи ручного пресса в оригинальном кожаном переплете. Книги были напечатаны на бумаге ручного отлива в 1803 году в типографии Шнора. Издатель настоящего трехтомника, публикуя сочинения ученого и поэта, человека энциклопедических дарований Михаила Васильевича Ломоносова, руководствовался следующим соображением: «Все, что произошло из пера Ломоносова, не может быть не драгоценно». В данном томе опубликована героическая поэма «Петр Великий».

Прекрасным образцом издания XIX века является собрание сочинений Ломоносова в 3-х томах, выпущенное Александром Смирдиным в 1850 году: полукожаный переплет, золотое тиснение, мраморная бумага, окрашенные обрезы. В третьем томе этого издания напечатана «Древняя Российская история».

Книга «Михайло Васильевич Ломоносов» - очерк жизни и творчества историка - написана Б.Н. Меншуткиным по предложению Комиссии, которую избрала Академия наук для чествования 200-летнего юбилея со дня рождения знаменитого соотечественника.

«История государства Российского» Н.М. Карамзина стала не просто книгой по истории России, доступной широкому читателю. Карамзин подарил русским людям Отечество в полном смысле этого слова. Ранее считалось, что до Петра I, прорубившего «окно в Европу», в России не было ничего хоть сколько-нибудь достойного внимания, а есть лишь тёмные века отсталости и варварства, боярское самовластие, исконно русская лень и медведи на улицах…

Особый интерес вызовут прижизненные издания трудов Н.И. Костомарова и В.О. Ключевского:

«Богдан Хмельницкий» Н.И. Костомарова (1859) о гетмане Войска Запорожского и его эпохе, об историческом решении присоединения Украины к России;

первое издание «Курса русской истории» В.О. Ключевского, охватившего период истории российского государства с VIII века по 1861год. Ученый работал над ним более 30 лет, но решился к его публикации только в начале 1900-х годов. В «Курсе русской истории» Ключевский дал уже целостное изложение нашей истории на основе своего социологического метода. В этом смысле труд В.О. Ключевского стал рубежным для развития всей исторической науки в России: он завершил традицию века XIX и одновременно предвосхитил новаторские поиски, которые нёс с собой век XX.

На выставке можно увидеть знаменитое сочинение С.М. Соловьева «История России с древнейших времен» (1896). Этот 29-томный труд стал главным делом всей жизни Сергея Михайловича, вершиной его научного творчества. Это поистине капитальное издание и в наши дни сохранило свое научное значение. Все тома прекрасно оформлены: большой формат, французский переплет с золотым тиснением, окрашенные обрезы, красочные форзацы.

Также на экспозиции представлены журналы XIX - начала XXвв.: «Библиотека для чтения», «Исторический вестник», «Русская мысль», «Мир божий». В них опубликованы сочинения наших знаменитых историков и биографические статьи о них.