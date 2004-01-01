Русская историческая школа XVIII- XIXвв: от Ломоносова до Соловьева
Выставка посвящена великим русским историкам, которые внесли огромный вклад в развитие нашей исторической мысли
Выставка посвящена великим русским историкам, которые внесли огромный вклад в развитие нашей исторической мысли
На выставке представлены уникальные издания XVIII - начала XX веков из фонда редких книг библиотеки. Это исторические труды Михаила Васильевича Ломоносова, Николая Михайловича Карамзина, Николая Ивановича Костомарова, Сергея Михайловича Соловьева, Василия Осиповича Ключевского, а так же литература об их жизни и деятельности. На экспозиции можно увидеть один из томов трехтомного собрания сочинений Ломоносова эпохи ручного пресса в оригинальном кожаном переплете. Книги были напечатаны на бумаге ручного отлива в 1803 году в типографии Шнора. Издатель настоящего трехтомника, публикуя сочинения ученого и поэта, человека энциклопедических дарований Михаила Васильевича Ломоносова, руководствовался следующим соображением: «Все, что произошло из пера Ломоносова, не может быть не драгоценно». В данном томе опубликована героическая поэма «Петр Великий».
Прекрасным образцом издания XIX века является собрание сочинений Ломоносова в 3-х томах, выпущенное Александром Смирдиным в 1850 году: полукожаный переплет, золотое тиснение, мраморная бумага, окрашенные обрезы. В третьем томе этого издания напечатана «Древняя Российская история».
Книга «Михайло Васильевич Ломоносов» - очерк жизни и творчества историка - написана Б.Н. Меншуткиным по предложению Комиссии, которую избрала Академия наук для чествования 200-летнего юбилея со дня рождения знаменитого соотечественника.
«История государства Российского» Н.М. Карамзина стала не просто книгой по истории России, доступной широкому читателю. Карамзин подарил русским людям Отечество в полном смысле этого слова. Ранее считалось, что до Петра I, прорубившего «окно в Европу», в России не было ничего хоть сколько-нибудь достойного внимания, а есть лишь тёмные века отсталости и варварства, боярское самовластие, исконно русская лень и медведи на улицах…
Особый интерес вызовут прижизненные издания трудов Н.И. Костомарова и В.О. Ключевского:
На выставке можно увидеть знаменитое сочинение С.М. Соловьева «История России с древнейших времен» (1896). Этот 29-томный труд стал главным делом всей жизни Сергея Михайловича, вершиной его научного творчества. Это поистине капитальное издание и в наши дни сохранило свое научное значение. Все тома прекрасно оформлены: большой формат, французский переплет с золотым тиснением, окрашенные обрезы, красочные форзацы.
Также на экспозиции представлены журналы XIX - начала XXвв.: «Библиотека для чтения», «Исторический вестник», «Русская мысль», «Мир божий». В них опубликованы сочинения наших знаменитых историков и биографические статьи о них.
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