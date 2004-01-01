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Русская гвардия и война 1812 года

Выставка постеров из собрания ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»»

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События: Выставки.

На выставке представлены гравюры, демонстрирующие форму основных гвардейских полков, принимавших участие в войне с Наполеоном, в ходе которой они доказали свое право называться элитой российской армии.

Художественный музей
c 27 июня по 3 августа

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