Русская гвардия и война 1812 года
Выставка постеров из собрания ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»»
Выставка постеров из собрания ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»»
На выставке представлены гравюры, демонстрирующие форму основных гвардейских полков, принимавших участие в войне с Наполеоном, в ходе которой они доказали свое право называться элитой российской армии.
Фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина
Выставка кукол в научной библиотеке