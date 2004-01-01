Рун серебряных напевы

День «Калевалы» отмечается 28 февраля, так как именно эту дату Элиас Лённрот, как главный собиратель этих рун, поставил рядом со своей подписью в предисловии к первой законченной рукописи в 1835 году.

Официальный день «Калевалы» - праздник финской и карельской культуры. В России первые отрывки из «Калевалы» напечатали в 1840 году в журнале «Современник». Сегодня «Калевала» имеет около трёхсот переизданий более чем на пятидесяти языках мира.

В библиотеке хранятся прекрасные переиздания этого эпоса, иллюстрированные знаменитыми художниками Тамарой Юфа и Николаем Кочергиным, другие издания «Калевалы» на русском и финском языках, а также иллюстрации картин известного финского художника Аксели Галлен-Каллелы. Его триптих «Легенда об Айно», «Защита Сампо» и «Мать Лемминкяйнена» знамениты во всем мире.

Откройте для себя загадочный мир «Калевалы» вместе с библиотекой.