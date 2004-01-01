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Розовое вино

Pop-party в Террасе!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Любите трек Элджея «Розовое вино», слушаете в машине Лену Темнокову и подпеваете: "Эти капли по телу совсем не от дождя, знаешь...», а может быть хотите побывать на концерте Марсель или Arktik&Asti и подпевать: «Поло-половина, поло-половина тебя, половина...»? Тогда ждём вас в эту пятницу! Розовое вино- ночь популярной музыки, жарких танцев, вкусных коктейлей и ярких популярных треков. Приглашённый гость – dj Deep Touch. А также поддержка dj Misha Kross и Мс Arctic. 

Терраса Bar
13 октября
Цены

Резерв столов: 377-377

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