Рождённые в огне
I городской Праздник керамики, лэмпворка и фьюинга
I городской Праздник керамики, лэмпворка и фьюинга
Программа:
11.00-18.00 - Выставка-ярмарка.
11.30-12.00 - Лекция «Рождённые в огне: Керамика. Лэмпворк. Фьюзинг».
12.00-13.30 - Благотворительный мастер-класс по керамике «Подвеска на ёлку».
14.00-16.00 - Мастер-класс по керамике «Новогодний подсвечник».
17.00 - Торжественное вручение дипломов участникам.
Ждём Вас!
Мастер-классы проводит Наталья Панфилова. Благотворительный мастер-класс бесплатный.
После изготовления, глазуровки и обжига все изделия будут переданы воспитанникам отделения реабилитации детей-инвалидов ГОБУСОН «Мурманский ЦСПСиД».
Стоимость мастер-класса 700 рублей, все материалы входят в стоимость.
Готовое изделие можно будет забрать через 7-9 дней, так как обжиг и глазуровка будет проходить в мастерской у Натальи.
Справки и запись на МК по телефонам - 8(8152) 42-86-68, 42-45-86.
Благотворительный мастер-класс бесплатный.
Мастер-класс «Новогодний подсвечник» – 700 р.