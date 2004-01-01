152016

Рождённые в огне

I городской Праздник керамики, лэмпворка и фьюинга

0
Я иду
Ваша оценка
События: Фестивали, Мастер-класс.

Программа:

11.00-18.00 - Выставка-ярмарка.
11.30-12.00 - Лекция «Рождённые в огне: Керамика. Лэмпворк. Фьюзинг».
12.00-13.30 - Благотворительный мастер-класс по керамике «Подвеска на ёлку».
14.00-16.00 - Мастер-класс по керамике «Новогодний подсвечник».
17.00 - Торжественное вручение дипломов участникам.

Ждём Вас!

Мастер-классы проводит Наталья Панфилова. Благотворительный мастер-класс бесплатный.

После изготовления, глазуровки и обжига все изделия будут переданы воспитанникам отделения реабилитации детей-инвалидов ГОБУСОН «Мурманский ЦСПСиД».

Стоимость мастер-класса 700 рублей, все материалы входят в стоимость.

Готовое изделие можно будет забрать через 7-9 дней, так как обжиг и глазуровка будет проходить в мастерской у Натальи.

Справки и запись на МК по телефонам - 8(8152) 42-86-68, 42-45-86.

Цены

Благотворительный мастер-класс бесплатный.

Мастер-класс «Новогодний подсвечник» – 700 р.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?