Программа:

11.00-18.00 - Выставка-ярмарка.

11.30-12.00 - Лекция «Рождённые в огне: Керамика. Лэмпворк. Фьюзинг».

12.00-13.30 - Благотворительный мастер-класс по керамике «Подвеска на ёлку».

14.00-16.00 - Мастер-класс по керамике «Новогодний подсвечник».

17.00 - Торжественное вручение дипломов участникам.

Ждём Вас!

Мастер-классы проводит Наталья Панфилова. Благотворительный мастер-класс бесплатный.

После изготовления, глазуровки и обжига все изделия будут переданы воспитанникам отделения реабилитации детей-инвалидов ГОБУСОН «Мурманский ЦСПСиД».

Стоимость мастер-класса 700 рублей, все материалы входят в стоимость.



Готовое изделие можно будет забрать через 7-9 дней, так как обжиг и глазуровка будет проходить в мастерской у Натальи.

Справки и запись на МК по телефонам - 8(8152) 42-86-68, 42-45-86.