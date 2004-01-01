Рождество Христово

Уютный теплый праздник в семейной атмосфере

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Дворец культуры «Судоремонтник» приглашает жителей и гостей Росляково на празднование Рождества Христова.

Гостей ждет уютный теплый праздник в семейной атмосфере: они услышат колядки, русские народные песни и стихи.

В фойе ДК пройдет мастер-класс по изготовлению Рождественских сувениров. Начало в 14.00

Перед гостями праздника выступят творческие коллективы ДК «Судоремонтник».