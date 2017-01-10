Рождество – особенный праздник, один из самых любимых на Руси. Он строится на русском народном фольклоре. Фольклор – это кладезь, сокровищница, из которой мы черпаем богатство русских традиций.

Учащиеся мурманской средней общеобразовательной школы № 1 примут участие в народных играх, забавах и хороводах. Фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит песни, которые создадут атмосферу праздника.