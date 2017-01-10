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Рождество

Познавательная программа на основе традиционной народной культуры

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События: Концерты.

Рождество – особенный праздник, один из самых любимых на Руси. Он строится на русском народном фольклоре. Фольклор – это кладезь, сокровищница, из которой мы черпаем богатство русских традиций. 
Учащиеся мурманской средней общеобразовательной школы № 1 примут участие в народных играх, забавах и хороводах. Фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит песни, которые создадут атмосферу праздника.

ДК им. С.М. Кирова
10 января 2017
13:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-76-58

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