Рождественский концерт
Концерт инструментального трио из Норвегии
Концерт инструментального трио из Норвегии
Когда скрипач Гьермунд Ларсен (GjermundLarsen) получил премию Grappasdebutantpris и контракт на издание диска в 2007 году, он уже был популярным и опытным музыкантом, композитором. Вундеркинд, как его часто называют, родившийся в семье музыкантов, на сегодняшний день скрипач Ларсен является одним из самых талантливых музыкантов Норвегии. Он не боится экспериментировать, выступать на сценах любого формата. Его мастерство – это фантастическая музыкальная широта и глубина. Любимое детище Гьермунда Ларсена – его Трио. Здесь происходит встреча настоящих профессионалов.
Гьермунд Ларсен вместе с пианистом Андреасом Утнемом (Andreas Utnem) и контрабасистом Сондре Мейсфьордом (Sondre Meisfjord) создают музыку, которая волшебным образом превращает выступления трио во что-то невообразимо прекрасное и одухотворенное.
Звучание трио – совершенно уникальное явление. Это музыка с напылением элементов фолкмузыки и джаза, жанра блюграсс и барокко, мелодий современного мира. И все это – в едином сплаве.
Трио и сам Гьермунд Ларсен являются обладателями нескольких «норвежских Грэмми» – Spellemannspris в разных номинациях. Последняя премия Spellemannsprisбыла получена трио в феврале 2017 года.
Исполнители:
Гьермунд Ларсен (Gjermund Larsen) – норвежская скрипка
Андреас Утнем (Andreas Utnem) – рояль, фисгармония
Сондре Мейсфьорд (Sondre Meisfjord) – контрабас
Подробная информация: 45-08-67
Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии
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