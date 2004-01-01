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Рождественский концерт

Концерт инструментального трио из Норвегии

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События: Концерты.

Когда скрипач Гьермунд Ларсен (GjermundLarsen) получил премию Grappasdebutantpris и контракт на издание диска в 2007 году, он уже был популярным и опытным музыкантом, композитором. Вундеркинд, как его часто называют, родившийся в семье музыкантов, на сегодняшний день скрипач Ларсен является одним из самых талантливых музыкантов Норвегии. Он не боится экспериментировать, выступать на сценах любого формата. Его мастерство – это фантастическая музыкальная широта и глубина. Любимое детище Гьермунда Ларсена – его Трио. Здесь происходит встреча настоящих профессионалов.

Гьермунд Ларсен вместе с пианистом Андреасом Утнемом (Andreas Utnem) и контрабасистом Сондре Мейсфьордом (Sondre Meisfjord) создают музыку, которая волшебным образом превращает выступления трио во что-то невообразимо прекрасное и одухотворенное. 

Звучание трио – совершенно уникальное явление. Это музыка с напылением элементов фолкмузыки и джаза, жанра блюграсс и барокко, мелодий современного мира. И все это – в едином сплаве.

Трио и сам Гьермунд Ларсен являются обладателями нескольких «норвежских Грэмми» – Spellemannspris в разных номинациях. Последняя премия Spellemannsprisбыла получена трио в феврале 2017 года.

Исполнители:

Гьермунд Ларсен (Gjermund Larsen) – норвежская скрипка

Андреас Утнем (Andreas Utnem) – рояль, фисгармония

Сондре Мейсфьорд (Sondre Meisfjord) – контрабас

Филармония
2 декабря
17:00
Цены

Подробная информация: 45-08-67

Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии

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