Рождественские встречи

Праздничный концерт в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

В этот день праздничное настроение мурманчанам и гостям города подарят фольклорный ансамбль «Беломорье» и хор ветеранов «Встреча друзей».

В программе концерта прозвучат поморские колядки, рождественские и народные поморские песни, песни советских композиторов о любви, счастье, шуточные народные песни, стихи с пожеланиями удачи и успехов в Новом году.

Участницы фольклорного ансамбля «Беломорье» познакомят зрителей с рождественскими традициями Терского берега, расскажут, как славили на Рождество хозяев дома, как гадали.