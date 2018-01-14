Рождественские встречи
Праздничный концерт в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
Праздничный концерт в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
В этот день праздничное настроение мурманчанам и гостям города подарят фольклорный ансамбль «Беломорье» и хор ветеранов «Встреча друзей».
В программе концерта прозвучат поморские колядки, рождественские и народные поморские песни, песни советских композиторов о любви, счастье, шуточные народные песни, стихи с пожеланиями удачи и успехов в Новом году.
Участницы фольклорного ансамбля «Беломорье» познакомят зрителей с рождественскими традициями Терского берега, расскажут, как славили на Рождество хозяев дома, как гадали.
Касса Дворца: 45-43-23
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