Рождественские сказки

5 января: МАУГЛИ. Путешествие в джунгли.

Весь мир знает историю о Маугли - мальчике, выросшем в волчьей стае и воспитанном мудрыми зверями джунглей: справедливым волком Акелой, добродушным медведем Балу, хитрой и отважной пантерой Багирой...

Сейчас даже представить себе, что ты очутился в диких джунглях, совершенно один, — и то страшно! А если ты ещё ребёнок, если ты без родителей, без друзей и нужно бороться за свою жизнь каждый день...

Но слушая «Маугли», вы вдохнете пряный, обжигающий воздух подлинных джунглей, углубитесь в непроходимые заросли, запутаетесь в лианах, вы будете замирать от восхищения и вам совсем не будет страшно, ну разве только чуть-чуть… Вас околдует эта литературная сказка о животных и самом ярком ее персонаже – смелом, честном и справедливом мальчике по имени Маугли.

Прошло уже более ста лет с тех пор, как была написана эта книга Р. Киплинга, но интерес юных читателей не ослабевает и по сей день!

6 и 7 января: МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ. Зорко одно лишь сердце.

«Маленький Принц» Антуана де Сент-Экзюпери – книга, которая объединяет и детей, и взрослых. Мудрая и "человечная" сказка-притча, в которой просто и проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и верности, о красоте и нетерпимости к злу.

Сказка, которая открывается каждому по-своему.

Это завораживающая история о том, как можно отыскать в себе ребенка, перестать быть обычным серьезным и скучным взрослым, научиться слышать окружающий мир, любоваться им, понимать и принимать его. Понимать мир, в котором ты живешь, сердцем.

«Маленький Принц» о том, как можно и нужно уметь любить. О том, что «самого главного глазами не увидишь», потому что «зорко одно лишь сердце». О том, что «мы в ответе за тех, кого приручили». О важности и хрупкости жизни.

Познакомьтесь с этой историей, она поистине волшебна.

Познакомьте своего ребенка с этой историей, она не оставит его равнодушным.

Познакомьтесь с Маленьким Принцем!