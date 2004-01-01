Рождественская звезда

Галина Сидоренко (меццо-сопрано) – заслуженная артистка России Галина Сидоренко-оперная певица, обладательница блистательного меццо-сопрано, одно из наиболее ярких и интересных имен современной российской музыкальной культуры. Она владеет обширным оперным и камерным репертуаром, стилистический диапазон которого простирается от оперы, оперетты, классического романса, мюзикла до джазовых композиций, шансона и даже импровизаций в стиле хард-рока. Регулярно выступает в лучших оперных театрах мира, с ведущими симфоническими оркестрами и сольными программами в городах России, Европы и Америки.

В искусстве Галины Сидоренко сочетаются редкой красоты и обаяния голос, харизматичная внешность, тонкий психологизм и проницательность, яркая чувственность образа, дар драматической актрисы, безупречно точный и сугубо индивидуальный подход к интерпретации классики и новых произведений. Этим искусством восхищались Пласидо Доминго, Джоан Сазерленд, Елена Образцова, Марис Янсонс.

Галина Сидоренко – выпускница Санкт-Петербургской Консерватории, лауреат Международных конкурсов в Болгарии (1998) и Норвегии (2001), финалистка конкурса Пласидо Доминго «Опералия-99» в Пуэрто-Рико.

Номинант премий «Золотая маска» и «Золотой софит», лауреат международных конкурсов. Сотрудничала с Мариинским театром, с труппой которого гастролировала в Ла Скала, театре Реал и баден-баденском Фестшпильхаусе. Выступала в Вашингтонском национальном, Вроцлавском и Норвежском оперных театрах. Ведет активную концертную деятельность. Имеет записи на радио, телевидении, CD и DVD.