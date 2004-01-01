Рождества волшебные мгновенья…

Камерный хор «Amadeus» был создан в 1970 году. Первыми участниками были преподаватели и студенты музыкального училища (ныне колледжа искусств).

За годы своей работы хор выступал во всех городах Кольского полуострова, а также гастролировал в Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде и Петрозаводске. Хор неоднократно выезжал с концертами в Нидерланды, Швецию, Финляндию, Литву и Эстонию. Наиболее тесные связи сложились с норвежскими музыкантами. Первый крупный международный проект с ними «Amadeus» осуществил в 1990 году – в норвежском городе Вадсё, по инициативе Союза музыкантов Финнмарка и Мурманской филармонии, был поставлен мюзикл Бенни Андерсона «Шахматы» («Chess»). Через 2 года был осуществлён новый международный проект – постановка оратории Георга Фридриха Генделя «Мессия». Совместно с солистами норвежской Национальной оперы и Мурманским филармоническим оркестром хор участвовал в постановке ряда опер таких композиторов, как Джузеппе Верди («Травиата» и «Бал-маскарад»), Джакомо Пуччини («Мадам Баттерфляй» и «Богема») и других. «Amadeus» с 1999 года постоянный участник ежегодного Varanger Festival в норвежском городе Вадсё. Хор участвовал в международном фестивале классической музыки «Северные цветы», в концертах в рамках «Дней Дании в Мурманске».

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. В российских и зарубежных печатных изданиях были опубликованы положительные рецензии на выступления коллектива.

Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Создателем и бессменным руководителем хора является заслуженный артист РФ Валерий Иванов, преподаватель Мурманского колледжа искусств.