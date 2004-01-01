Роза – царица цветов

Клуб вышивки «Северяночка» представит в экспозиции работы, выполненные в разных техниках: традиционной вышивки гладью и крестом, вышивки лентами. Экспонаты выполнены как по готовым схемам, так и по авторским разработкам. Работы клуба «Солнцецвет арктический» посвящены старинному искусству создания цветочных композиций из тканей. Этому ремеслу уже много столетий. Сегодня оно также востребовано, как и в давние времена.