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Роза – царица цветов

Выставка декоративно-прикладного искусства участников клубов «Северяночка» и «Солнцецвет арктический»

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События: Выставки.

Клуб вышивки «Северяночка» представит в экспозиции работы, выполненные в разных техниках: традиционной вышивки гладью и крестом, вышивки лентами. Экспонаты выполнены как по готовым схемам, так и по авторским разработкам. Работы клуба «Солнцецвет арктический» посвящены старинному искусству создания цветочных композиций из тканей. Этому ремеслу уже много столетий. Сегодня оно также востребовано, как и в давние времена.

Дом ремесел
c 3 ноября по 8 декабря

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