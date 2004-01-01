88 клавиш, 220 струн, 3 педали и более 5000 деталей – рояль, каким мы привыкли его видеть, был создан всего 200 лет назад. И вот уже два века каскады аккордов, мозаики тембров и вихри тональностей оживают под пальцами виртуозных пианистов, преображая окружающую реальность.

Мир рояля – неисчерпаем по глубине и красоте звучания. По широте возможностей и богатству звуковых оттенков он не сравним ни с одним другим инструментом. И только рояль может похвастаться таким количеством шедевров и разнообразием сольной литературы. Величественный и в то же время изящный, рояль – проводник в иное измерение, где хаос звуков сплетается в идеальную гармонию абсолютного искусства, которое одухотворяет и облагораживает нашу действительность.

Каждый концерт Сергея Жилина – очередное доказательство безграничных возможностей ее величества Музыки. Маэстро по праву называют одним из лучших джазовых пианистов России. Колоссальная исполнительская энергия, темперамент, драйв и мощь звукоизвлечения Сергея Жилина, его отточенная фразировка и филигранная техника вкупе с врожденным чувством джаза восхищают публику уже более 30 лет.

В новой концертной программе «Рояль – король джаза» Сергей Жилин исполнит лучшие произведения из своей сольной программы: прозвучит и «вечнозеленая» классика, и произведения Дэйва Брубека и Чика Кориа, и ироничный хард-боп Джима Ричардсона. Всевозможные образы джазового рояля: ибероамериканский джаз Тани Марии, джазовые обработки советских песен и щепотка классики – все в одном концерте!

Однако единоличным присутствием на сцене Маэстро не ограничится: он представит зрителям двух своих коллег: Александра Симканича и юную пианистку Валерию Базыкину, которая знакома зрителям Первого канала по проекту «Лучше всех». Каждый из пианистов обладает индивидуальным исполнительским почерком, что позволит в полной мере представить всевозможные образы джазового рояля.

В переводе с французского «royal» означает «королевский». Торжество фортепианного звучания и безупречная музыкальная драматургия новой фортепианной программы Сергея Жилина является неоспоримым тому подтверждением.