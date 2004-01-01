Дмитрий Новицкий – живописец, график и скульптор. Член Союза художников России. Постоянный участник зарубежных выставок в Финляндии, Норвегии и Швеции.

Творчество Дмитрия Новицкого – это постоянный эксперимент. Автор не стоит на месте и постоянно пробует себя в различных жанрах и техниках, экспериментирует с предметами и материалами, создавая сложносочинённые инсталляции и организовывая перфомансы. Работы Новицкого всегда узнаваемы и не оставляют зрителей равнодушными к темам, которые волнуют его самого.

На выставке «Рояль-2» представлены работы, объединенные темой «цвет и музыка». «Рояль-1» проходил в Красной гостиной Областного художественного музея, в которой стоит одноименный инструмент. И вот зал литературы по искусству Областной библиотеки, в котором имеется младший брат рояля – фортепиано, – принимает у себя продолжение концептуальной выставки с музыкальным названием.