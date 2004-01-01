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Роспись пряников

Детский мастер-класс

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Возраст: Детям.События: Детские праздники, Мастер-класс.

Как здорово, когда в нашу жизнь входит новое и необычное! И как интересно создавать что-то своими руками.

Приглашаем мам с детками на увлекательное и вкусное творческое развлечение по росписи пряников!

Вкусный сувенир можно будет забрать домой или слопать вместе с ароматным чаем прямо у нас в гостях (чаем угощаем бесплатно). Безлимитное посещение игровой зоны в подарок!

Запись на мероприятие по ссылке 

Шумарята
12 марта
17:00
Цены

400 р. 

Подробности и запись по телефону: 78-52-22

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