Роспись пряников
Детский мастер-класс
Детский мастер-класс
Как здорово, когда в нашу жизнь входит новое и необычное! И как интересно создавать что-то своими руками.
Приглашаем мам с детками на увлекательное и вкусное творческое развлечение по росписи пряников!
Вкусный сувенир можно будет забрать домой или слопать вместе с ароматным чаем прямо у нас в гостях (чаем угощаем бесплатно). Безлимитное посещение игровой зоны в подарок!
Запись на мероприятие по ссылке
400 р.
Подробности и запись по телефону: 78-52-22