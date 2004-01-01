Роспись пряников

Как здорово, когда в нашу жизнь входит новое и необычное! И как интересно создавать что-то своими руками.

Приглашаем мам с детками на увлекательное и вкусное творческое развлечение по росписи пряников!

Вкусный сувенир можно будет забрать домой или слопать вместе с ароматным чаем прямо у нас в гостях (чаем угощаем бесплатно). Безлимитное посещение игровой зоны в подарок!

Запись на мероприятие по ссылке