Роспись по коже и текстилю
Мстер-класс с Марией Таран
Мстер-класс с Марией Таран
Мы предлагаем вам раскрыть свой скрытый потенциал, провести свой выходной в уютной, творческой обстановке и, посредством росписи, придать новый вид вашим изделиям из кожи и текстиля (обувь, в т.ч. детская, сумка, кошелек и др.)
Продолжительность мастер-класса 3-3,5 часа.
Самостоятельное участие детей допускается с 12 лет (родители могут сопровождать ребенка бесплатно).
Мастер-класс проводит – Мария Таран.
Все материалы предоставляются мастером.
650 р.
Справки и запись по телефонам: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86