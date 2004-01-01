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Роспись по коже и текстилю

Мстер-класс с Марией Таран

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Ограничения: 12+
События: Мастер-класс.

Мы предлагаем вам раскрыть свой скрытый потенциал, провести свой выходной в уютной, творческой обстановке и, посредством росписи, придать новый вид вашим изделиям из кожи и текстиля (обувь, в т.ч. детская, сумка, кошелек и др.)

Продолжительность мастер-класса 3-3,5 часа.

Самостоятельное участие детей допускается с 12 лет (родители могут сопровождать ребенка бесплатно).

Мастер-класс проводит – Мария Таран.

Альбом с авторскими работами.

Все материалы предоставляются мастером.

Цены

650 р.

Справки и запись по телефонам: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86

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