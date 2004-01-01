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Российский национальный оркестр

Концерт одного из лучших симфонических коллективов нашей страны

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События: Концерты.

В программе:

П.И.Чайковский – Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, оп. 23

Симфония №1 соль-минор, оп. 13 «Зимние грёзы»

Михаил Плетнев – знаменитый дирижер и пианист, народный артист РСФСР, основатель и руководитель с 1990 по 1999 год и с 2003 года по настоящее время Российского национального оркестра. Лауреат золотой медали Международного конкурса имени Чайковского 1978 года и премии Grammy 2004 года. Михаил Плетнёв основатель, художественный руководитель и главный дирижёр Российского национального оркестра. Один из самых неординарных музыкантов нашего времени – Михаил Плетнёв – сочетает в себе незаурядные таланты пианиста, дирижера и композитора.

Марк Кадин родился на Украине, музыкальное образование получил в Москве – в Государственном музыкальном училище им. Гнесиных и в Российской академии музыки им. Гнесиных. По окончании в 1993 году занял пост дирижера в Государственном молодежном симфоническом оркестре России. С 1994 по 2004 – дирижер Академического Большого Концертного Оркестра Российской государственной телерадиокомпании. Одновременно активно работал в области современной музыки – успешно сотрудничал с Московским ансамблем современной музыки (АСМ) и Студией Новой Музыки, с которой он провел гастроли в Бельгии и Нидерландах. С 1996 по 2004 год по приглашению Михаила Плетнева Марк Кадин – дирижер Российского национального оркестра. С 1999 по 2004 Владимир Спиваков приглашает дирижера для работы с легендарным камерным оркестром «Виртуозы Москвы». С этим коллективом Марк Кадин провел более 120 концертов в России и за рубежом, в их числе гастроли в Нидерландах, Германии, Швейцарии. Деятельность дирижера была неоднократно отмечена наградами руководства города и края. В России как приглашенный дирижер выступал с ведущими отечественными коллективами. Среди них – Российский национальный оркестр, Московский академический симфонический оркестр, «Русская филармония», оркестры Новосибирска, Омска, Самары, Воронежа, Ростова, Волгограда, Хабаровска, Иркутска, Томска. География зарубежных гастролей Марка Кадина охватывает Европу, Азию, Америку, Австралию и Новую Зеландию. 

Филармония
8 декабря
19:00
Цены

3000 р.

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