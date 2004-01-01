Мурманская областная научная библиотека приглашает на встречу с двумя творческими личностями, нашими земляками Сергеем Мосоловым и Сергеем Дели.

Сергей Мосолов представит читателям свой новый объемный труд – монографию «Российская империя в XVIII веке». Это вторая книга из задуманной им пенталогии по истории Русского государства. Ранее была издана его книга «От древних славян до Русского царства: курс русской истории», касающаяся предыдущих периодов развития истории России. В книге «Российская империя в XVIII веке» проводится анализ одного из важнейших исторических этапов становления и развития российского общества и отечественной государственности, включающего в себя период от начала правления Петра I и до окончания правления Павла I.

Далее встреча продолжится в поэтическом русле. Североморский поэт Сергей Дели расскажет о своей творческой судьбе. Он пишет стихи о любви, флоте, истории, а также романсы и лирические песни. Его произведения рассчитаны на широкий круг читателей. Участники вечера услышат стихи в авторском исполнении.

Музыкальным сопровождением встречи станет выступление автора и исполнителя народных песен и музыки в жанре «готический фолк» Юлии Ивановой, на гуслях и флейте будет играть Виталий Карамов.