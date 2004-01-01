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Российская империя в XVIII веке

Презентация книги Сергея Мосолова и творческая встреча с североморским поэтом Сергеем Дели

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События: Встреча, Презентации.

Мурманская областная  научная библиотека приглашает на встречу с двумя творческими личностями,  нашими земляками  Сергеем Мосоловым  и Сергеем Дели.

Сергей Мосолов  представит читателям свой  новый объемный труд – монографию  «Российская империя в XVIII веке». Это вторая книга из задуманной им пенталогии по истории Русского государства. Ранее была издана его книга «От древних славян до Русского царства: курс русской истории», касающаяся предыдущих периодов развития истории России. В книге «Российская империя в XVIII веке» проводится анализ одного из важнейших исторических этапов становления и развития российского общества и отечественной государственности, включающего в себя период  от начала правления Петра I  и до окончания правления Павла I.  

Далее встреча продолжится в поэтическом русле.  Североморский поэт Сергей Дели расскажет о своей творческой судьбе. Он пишет стихи о любви, флоте, истории, а также романсы и лирические песни. Его произведения рассчитаны на широкий круг читателей. Участники вечера услышат стихи в авторском исполнении. 

Музыкальным сопровождением встречи станет выступление  автора и исполнителя народных песен и музыки в жанре «готический фолк» Юлии Ивановой, на гуслях и флейте  будет играть Виталий Карамов.

Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

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