Российская империя в эпоху правления императора Николая Второго

Круглый стол, организованный обществом русского исторического просвещения «Двуглавый орел»

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События: Учеба, Лекции, Конференции.

В ходе научной встречи предстоит обсудить вопросы освоения Арктических территорий во время правления императора Николая II и основания города Романова-на-Мурмане – Мурманска.

В работе круглого стола планируется участие историков и писателей: генерал-лейтенанта, заместителя председателя Общества Леонида Решетникова; председателя Ассоциации «Общество памяти Императорской гвардии» князя Александра Трубецкого; российского публициста и историка, биографа Николая II, члена Союза писателей России, Петра Мультатули; публициста, блогера, обозревателя телеканала «Царьград», автора и ведущего сайта «100 книг» Егора Холмогорова и других гостей.

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