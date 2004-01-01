Россия – Родина моя!

В дни проведения Акции все желающие смогут посмотреть документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды. Интеллектуальная игра «Сделано в России» познакомит с изобретениями наших знаменитых соотечественников, которые прославили нашу страну.

Участники летних лагерей смогут проверить свои знания в викторине «Государственные символы России» и в виртуальной игре «Знатоки истории», а также попробовать свои силы в составлении электронного пазла «Государственный флаг России». Юных граждан ждёт занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России – гражданам школьного возраста».