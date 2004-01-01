«Россия» приглашает!

Коллектив приглашает всех желающих в путешествие по истории русской песни. Открытие концерта будет посвящено 600-летию старинного поморского села Варзуга. Оно славится своими песнями, которые всегда пели и поют сейчас: лирические, свадебные, протяжные, плясовые и шуточные.

В программе прозвучат старинные и современные народные песни, романсы, вальсы. Зрители услышат известные композиции: вальс «Осенний сон», «Баян и гитара», «У меня беда», «Во лузях», а также несколько премьер.

Приглашаем всех зрителей окунуться в непередаваемую атмосферу исполнения русских песен!