150704

«Россия» приглашает!

Концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Коллектив приглашает всех желающих в путешествие по истории русской песни. Открытие концерта будет посвящено 600-летию старинного поморского села Варзуга. Оно славится своими песнями, которые всегда пели и поют сейчас: лирические, свадебные, протяжные, плясовые и шуточные. 

В программе прозвучат старинные и современные народные песни, романсы, вальсы. Зрители услышат известные композиции: вальс «Осенний сон», «Баян и гитара», «У меня беда», «Во лузях», а также несколько премьер.

Приглашаем всех зрителей окунуться в непередаваемую атмосферу исполнения русских песен!

ДК им. С.М. Кирова
22 сентября
15:00
Цены

Дополнительная информация по телефону 45-90-36

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?