Россия молодая

Конкурс проводится сцелью расширения и обогащения репертуара коллективов и исполнителей эстрадного пения Мурманской области высокохудожественными образцами эстрадной песни российских авторов и исполнителей.

Конкурсанты в возрасте от 14 до 35 лет должны представить жюри произведения в одной из номинаций: «Женский вокал», «Мужской вокал», «Ретро-песня» и номинация «посвящённая 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье».

Участникам необходимо подготовить в каждой номинации одно произведение на стихи российских поэтов-песенников или на музыку российских композиторов и стран СНГ.

Все участники награждаются дипломами. По результатам конкурсных выступлений участникам в каждой номинации и возрастной категории вручаются специальные дипломы, дипломы I, II, III степени. Диплом Лауреата конкурса присуждается лучшему участнику.