147603

Россия молодая

Конкурс молодых исполнителей патриотической песни

0
Я иду
Ваша оценка
События: Конкурсы.

Конкурс проводится сцелью расширения и обогащения репертуара коллективов и исполнителей эстрадного пения Мурманской области высокохудожественными образцами эстрадной песни российских авторов и исполнителей.

Конкурсанты в возрасте от 14 до 35 лет должны представить жюри произведения в одной из номинаций: «Женский вокал», «Мужской вокал», «Ретро-песня» и номинация «посвящённая 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье».

Участникам необходимо подготовить в каждой номинации одно произведение на стихи российских поэтов-песенников или на музыку российских композиторов и стран СНГ.

Все участники награждаются дипломами. По результатам конкурсных выступлений участникам в каждой номинации и возрастной категории вручаются специальные дипломы, дипломы I, II, III степени. Диплом Лауреата конкурса присуждается лучшему участнику.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?