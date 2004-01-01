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Ромео и Джульетта

Балет с участием артистов ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга

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Ограничения: 6+
События: Спектакли, Балет.

Мировая литература знает немало красивых, но трагических историй любви. Из этого множества заметно выделяется одна, которую называют самой печальной на свете – история двух веронских возлюбленных Ромео и Джульетты. Эта бессмертная трагедия Шекспира уже более четырех столетий бередит сердца миллионов неравнодушных людей – она живет в искусстве как образец чистой и настоящей любви, которая смогла победить злость, вражду и смерть.

Одной из самых ярких музыкальных интерпретаций этой истории за все время ее существования является балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Знаменитый балет С. Прокофьева написан по одноименной трагедии Шекспира, которая была создана еще в 1595 году и с тех пор покорила сердца миллионов людей по всему миру. Композитору удалось удивительным образом «перенести» в балетную партитуру всю сложную ткань шекспировского повествования.

Советская публика смогла познакомиться с новым творением Прокофьева в 1940 году, во время постановки Леонида Лавровского, с успехом прошедшей в Ленинградском театре им. С. Кирова.

Атлантика
2 ноября
19:00
Цены

800-1500 р.

Билеты можно приобрести в кассе Областного драматического театра

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