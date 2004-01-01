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Романса трепетный орнамент

Дуэт гитар: Михаил и Ольга Семяшкины

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События: Концерты.

Программа концерта:

  • Муз. А.Обухов, обр. Г. Лазаревича «Калитка»
  • Сергей Руднев «Живёт моя отрада»
  • «Ой то не вечер»
  • Цыганская венгерка»
  • Сергей Орехов «Мар Дяндя»
  • Евгений Штефан «Звёздный дождь»


Романсы: Л.Лаврентьева (сопрано) и дуэт гитар Михаил и Ольга Семяшкины

  • Федор Садовский , ст. Яков Полонский «Мой костёр в тумане светит»
  • Яков Пригожий, Николай Шишкин «Ночь светла»
  • Александр Гурилёв, сл. Иван Макаров «Однозвучно гремит колокольчик»
  • Петр Булахов сл. Владимир Соллогуб «Нет, не люблю я Вас»
  • Старинный цыганский романс «Тихо, так тихо»
  • Петр Булахов, сл. Н.Н. «И нет в мире очей»
  • Русская нар. песня «У зори-то, у зореньки»
  • Английская нар. песня «Ах, нет Джон»
  • Микаэл Таривердиев, сл.М.Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не мной»
  • Денеш Будей «Цветы из Ниццы»

Людмила Лаврентьева (сопрано).

Окончила отделение хорового дирижирования и музыкальный факультет Бельцкого государственного университета им. Алеку Руссо (Молдова). С 2005 по 2009г.г. являлась солисткой хора духовной музыки под руководством Т.Черной (Мурманск). С 2008г. – солистка оркестра русских народных инструментов колледжа искусств и ансамбля «Экспромт». Лауреат всероссийского конкурса «Петербургская осень» и международного конкурса «Фестивальные мосты Вены». С 2011г. – солистка Мурманской областной филармонии. В 2012г. исполнила партию сопрано в «Реквиеме» В. А. Моцарта (дирижёр Э. Дядюра, Москва). В 2013г. выступала с «Хрустальным трио» под управлением И. Склярова (Барнаул), принимала участие в концерте «Классика в ритмах джаза» (дирижёр С. Свиридов, Москва). В 2014 г. участвовала в концерте с тенором Евгением Южиным из Санкт-Петербурга. В 2015г. приняла участие в концерте легендарного питерского ансамбля "Терем-квартет", исполнила партию сопрано «Stabat Mater» Дж. Перголези с заслуженной артисткой России Г. Сидоренко (Санкт-Петербург).

Филармония
21 марта
18:00

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