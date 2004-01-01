Романса трепетный орнамент
Дуэт гитар: Михаил и Ольга Семяшкины
Дуэт гитар: Михаил и Ольга Семяшкины
Программа концерта:
Романсы: Л.Лаврентьева (сопрано) и дуэт гитар Михаил и Ольга Семяшкины
Людмила Лаврентьева (сопрано).
Окончила отделение хорового дирижирования и музыкальный факультет Бельцкого государственного университета им. Алеку Руссо (Молдова). С 2005 по 2009г.г. являлась солисткой хора духовной музыки под руководством Т.Черной (Мурманск). С 2008г. – солистка оркестра русских народных инструментов колледжа искусств и ансамбля «Экспромт». Лауреат всероссийского конкурса «Петербургская осень» и международного конкурса «Фестивальные мосты Вены». С 2011г. – солистка Мурманской областной филармонии. В 2012г. исполнила партию сопрано в «Реквиеме» В. А. Моцарта (дирижёр Э. Дядюра, Москва). В 2013г. выступала с «Хрустальным трио» под управлением И. Склярова (Барнаул), принимала участие в концерте «Классика в ритмах джаза» (дирижёр С. Свиридов, Москва). В 2014 г. участвовала в концерте с тенором Евгением Южиным из Санкт-Петербурга. В 2015г. приняла участие в концерте легендарного питерского ансамбля "Терем-квартет", исполнила партию сопрано «Stabat Mater» Дж. Перголези с заслуженной артисткой России Г. Сидоренко (Санкт-Петербург).