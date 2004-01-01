Романс на Мурмане

Музыкальный вечер посвящен исполнителю песен и романсов Геннадию Ру.

Геннадий воспитывался в интернате в поселке Зеленоборский Мурманской области.

Он имел прекрасный баритон, но не получил музыкального образования. Геннадий Ру снискал любовь публики за блестящее исполнение романсов Рахманинова, Чайковского, Глинки. Он писал стихи и сказки, выступал с сольными концертами. Пройдя региональный отбор, стал дипломантом Всероссийского вокального конкурса «Романсиада». Геннадия не стало в 2012 году.

В музыкальном вечере примут участие мурманские авторы-исполнители и музыканты: Александр Базанов, Светлана Танцерева, Виктор Кукушкин, Эдуард Горлов, Виктория Ермолова. Гостем встречи станет Сергей Филатов с ансамблем «Забава» из Кандалакши. В программе вечера прозвучат романсы и воспоминания о Геннадии Ру.