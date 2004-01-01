Выставка книжной иллюстрации и графических романов «Роман с графикой» задумывалась как некий путеводитель по художественным стилям и техникам. Главной её целью является формирование единого культурного пространства для художников-иллюстраторов города Мурманска и Мурманской области.

В экспозицию выставки вошли работы Натальи Вокуевой, Вероники Вологжанниковой, Екатерины Герасенко, Екатерины Голдобаевой, Оксаны Короленко, Евгении Корягиной (Куликовой), Екатерины Новиковой, Дмитрия Новицкого, Анны Удовкиной и Татьяны Чередеевой. Известный в Мурманске коллекционер Алексей Макаров предоставил работы Анастасии Берёзы, Заслуженного художника РФ Анатолия Сергиенко, Татьяны Шороховой и Елены Мининой из своего собрания. У каждого из этих художников сформирован свой неповторимый стиль, у каждого из них есть свой любимый писатель и литературный герой, а может быть и не один.

На выставке собраны иллюстрации к произведениям детской литературы, русской классике, поэтическим сборникам поэтов-классиков и современных авторов, в числе которых есть и наши земляки, а также иллюстрации по мотивам английских пятистиший абсурдного содержания лимериков.

Выставки, подобные этой - отличная возможность увидеть известные и малоизвестные литературные произведения глазами художников.