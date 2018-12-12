Роковая женщина

Спектакль расскажет о том, чем может обернуться лёгкое и ни к чему не обязывающее знакомство...

Ограничения: 16+

Случайная встреча Бруно с молодой женщиной с библейским именем – Ева – перевернула его жизнь. Роман развивался бурно, но нетрадиционно. Ева познакомила его… со своим мужем, которого задумала убить с помощью возлюбленного. Но она не могла предположить, что муж и любовник станут друзьями…

Действующие лица и исполнители:

Ева – Елена Бирюкова

Бруно – Дмитрий Миллер

Марио – Константин Соловьёв