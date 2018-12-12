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Роковая женщина

Спектакль расскажет о том, чем может обернуться лёгкое и ни к чему не обязывающее знакомство...

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

Случайная встреча Бруно с молодой женщиной с библейским именем – Ева – перевернула его жизнь. Роман развивался бурно, но нетрадиционно. Ева познакомила его… со своим мужем, которого задумала убить с помощью возлюбленного. Но она не могла предположить, что муж и любовник станут друзьями…

Действующие лица и исполнители:

Ева – Елена Бирюкова
Бруно – Дмитрий Миллер
Марио – Константин Соловьёв

Атлантика
12 декабря
19:00
Цены

2100-2750 р.

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