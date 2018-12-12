Роковая женщина
Спектакль расскажет о том, чем может обернуться лёгкое и ни к чему не обязывающее знакомство...
Спектакль расскажет о том, чем может обернуться лёгкое и ни к чему не обязывающее знакомство...
Случайная встреча Бруно с молодой женщиной с библейским именем – Ева – перевернула его жизнь. Роман развивался бурно, но нетрадиционно. Ева познакомила его… со своим мужем, которого задумала убить с помощью возлюбленного. Но она не могла предположить, что муж и любовник станут друзьями…
Действующие лица и исполнители:
Ева – Елена Бирюкова
Бруно – Дмитрий Миллер
Марио – Константин Соловьёв
2100-2750 р.
Самая известная рок-опера в постановке театра Алексея Рыбникова
Спектакль по мотивам сказки Ершова в постановке Детской театральной школы