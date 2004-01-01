Совместный концерт норвежского хора «Родструппен» и хора ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы

В гости к известному в нашем городе коллективу ансамблю песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы приедет хор из государства Норвегия.В исполнении хора «Родструппен»прозвучат норвежские народные песни, русские народные песни, переведённые на норвежский язык, а ансамбль «Россия» исполнит лучшие произведения из своего репертуара.

Необычным подарком для гостей концерта станет совместное исполнение одной из песен Владимира Высоцкого.