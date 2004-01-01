Родные просторы

В экспозиции представлено 25 живописных работ, раскрывающих перед зрителем многообразие русской природы, её ни с чем несравнимую красоту. На картинах изображены пейзажи Крайнего Севера, Ярославской области и юга России. Выставка раскрывает перед зрителями многообразие русской природы, её ни с чем не сравнимую красоту, уникальную природу Севера, пейзажи средней полосы с разнотравными лугами и неповторимыми русскими берёзками и пышную южную растительность.