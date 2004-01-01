Родные люди

Мурманчане и гости города смогут насладиться творчеством уникальных семейных коллективов и воочию убедиться, что их связывают не только семейные узы, но и совместное творчество.На сцену выйдут семейные дуэты из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Заозерска, поселка Ревда и села Ловозеро.

В конкурсе принимают участие семейные коллективы, которые представят творческие любительские программы в разных жанрах искусства: вокал, инструментальная музыка, театральное творчество, семейный - Mix (сочетание нескольких жанровых направлений).

Жюри конкурса оценит исполнительское мастерство семейного дуэта, репертуар и культуру исполнения, артистичность, оригинальное сценическое воплощение.