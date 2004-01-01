Родниковое слово Фёдора Абрамова

29 февраля исполняется 100 лет со дня рождения замечательного русского писателя, одного из ярчайших представителей «деревенской прозы», публициста, литературоведа Федора Абрамова.

В первые дни Великой Отечественной войны он ушел добровольцем в народное ополчение защищать Ленинград. Был дважды тяжело ранен, чудом остался жив. Осень и зиму 1941–1942 годов находился в блокадном госпитале, весной 1942 года Федора Александровича вывезли по Дороге жизни на Большую землю.

Человек с обострённой совестью, Федор Александрович честно писал о бедах русской северной деревни, жил её нечастыми радостями. «Будить в человеке – человека!» – призывал он своими произведениями. Благодаря мужественной и честной позиции Фёдор Абрамов заслужил бесконечное уважение земляков и читателей всей России.

На литературном вечере слушатели вспомнят и обсудят произведения любимого писателя. Будут показаны фрагменты из экранизаций его произведений и отрывки из фильмов о самом Федоре Абрамове. Гостям вечера будет представлена выставка изданий из фонда библиотеки, посвященная жизни и творчеству выдающегося прозаика.