Родники России

Концерт посвящен 15-летию коллектива. Участники ансамбля с большим задором и увлечением исполняют народные песни. На концерте артисты «Горенки» с помощью песен расскажут зрителям о своей творческой жизни, успехах и дальнейших планах. Концерт будет интересен всем: и зрителям старшего возраста и молодёжи.

Кроме того, в этот день свои творческие номера юбилярам подарят гости праздника: ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки», а также фольклорные ансамбли «Потешенки» и «Одеянка».