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Родники России

Концерт образцового самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Горенка» 

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События: Концерты.

Концерт посвящен 15-летию коллектива. Участники ансамбля с большим задором и увлечением исполняют народные песни. На концерте артисты «Горенки» с помощью песен расскажут зрителям о своей творческой жизни, успехах и дальнейших планах. Концерт будет интересен всем: и зрителям старшего возраста и молодёжи.

Кроме того, в этот день свои творческие номера юбилярам подарят гости праздника: ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки», а также фольклорные ансамбли «Потешенки» и «Одеянка».

ДК им. С.М. Кирова
21 апреля
16:00
Цены

Дополнительная информация: 45-75-35
Касса дворца: 45-43-23

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