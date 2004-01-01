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Родина-мать зовет!

Музейное занятие, приуроченное к 75-летию со дня окончания проведения операции «Уран»

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События: Экскурсии.Возраст: Детям.

Школьники посмотрят документальную фото- и кинохронику о военных действиях, узнают о страшных бомбежках и героической обороне города, жизни людей в военное время. Ребята рассмотрят предметы из солдатского вещмешка и увидят самые необходимые предметы советского воина. Музейный сотрудник расскажет о фронтовых письмах – «весточках с фронта». В завершение занятия дети напишут письмо на фронт и отправят его на номер полевой почты. 

Цены

Запись по телефону: 42-25-89

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