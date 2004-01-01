Родина-мать зовет!

Школьники посмотрят документальную фото- и кинохронику о военных действиях, узнают о страшных бомбежках и героической обороне города, жизни людей в военное время. Ребята рассмотрят предметы из солдатского вещмешка и увидят самые необходимые предметы советского воина. Музейный сотрудник расскажет о фронтовых письмах – «весточках с фронта». В завершение занятия дети напишут письмо на фронт и отправят его на номер полевой почты.