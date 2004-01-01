Ограничения: 12+

В преддверии Нового Года Альберт Жалилов приезжает к нам с новой сольной программой, покорившей уже десятки городов России.



Все мы знаем, что к каждому сольному выступлению артист непременно готовит что - то особенное для искушенного и взыскательного зрителя. На сей раз это жгучие и страстные мелодии латиноамериканской, испанской, итальянской, африканской и отечественной музыки в концерте «Ритмы Юга». Жажда встреч, пылкие признания, тяжесть разлуки и драгоценность воспоминаний – неизменная тема любви звучит льющимся вальсом, зажигательным фокстротом, чувственным танго, огненным фламенко и барабанной дробью.

«Ритмы Юга» разожгут вулкан страстей. В концерте прозвучат такие произведения, как «Гранада», «Rinascero» А. Пьяццоллы, «Необыкновенные глаза», «Красное танго» П. Зиглера, сицилийская песня «Cu ti lu dissi», неаполитанская песня «Скажите, девушки», африканская народная песня «Down by the riverside» и многие, многие другие.



Эта программа унесет Вас от холодных зимних вечеров в теплые страны, подарит невероятные эмоции и энергию, которая будет с вами весь 2019-й год. Несмотря на то, что концерт филармонический, усидеть на местах будет сложно. Танцевать разрешается!

За роялем – один из лучших пианистов России Олег Вайнштейн.

Альберт Жалилов – заслуженный артист Татарстана, оперный и эстрадно-классический певец, один из ведущих исполнителей России в жанре классическая эстрада, актер, участник и победитель нескольких ТВ - проектов (Главная сцена, Романтика Романса, Танцы со звездами). Альберт побывал уже с сольными концертами и выступлениями в 20ти странах мира и более чем в 80 городах. Репертуар включает 500 произведений на 8 языках, 15 программ и два моноспектакля.

Программа концерта



I отделение

Серенада Дона Жуана (В.А.Моцарт)

Танго -ревность (Я.Гаде)

Я был уже большим в тот год (С. Агабабов - Р. Гамзатов)

В парке Чаир ( К. Листова Сл. П. Арского)

Почему (А.Бабаев - В.Гурьян)

Необыкновенные глаза (А. Бабаева, сл. К. Сейтлиева, пер. А. Кронгауза ).

Кто тебе сказал (сицилийская народная песня)

Granada (А.Лара)

II отделение