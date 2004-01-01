Ритмы весны

В этот день во Дворце культуры будет царить праздничная, атмосфера!В концерте примут участие студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбли бального танца «Ювента» и «ОНиОНА» и ансамбль солистов «Орфей». В жанре легкого эстрадного ревю для гостей областной «Кировки» прозвучат наполненные солнечным светом и лирическим настроением любимые популярные песни, романсы, шлягерные арии из оперетт, а волнующие душу вальсы в исполнении бальных коллективов Дворца культуры наполнят концертную программу яркими солнечными красками наступившей весны!

Ждем вас уважаемые зрители, чтобы вместе с вами пережить яркие краски и дыхание наступившей, долгожданной весны!