Ритмы страсти

Ограничения: 12+

Программа:

А.Муравьев - «Мускат»

Айдар Гайнуллин - «Эйфория»

The Beatles - Yesterday

Еврейская народная мелодия «Галицианер Танц»

Н.Паганини - Каприс №24

В.Монти - Чардаш

И.С.Бах/А.Вивальди/А.Бочелли - Попурри

Астор Пьяццолла – Libertango

А.Гайнуллин - Дивертисмент

К.Альмаран - «История одной любви»

Дэвид Фостер - The Prayer

Р.Фальво - «Скажите Девушки...»

Э.Ди Капуа - «O sole mio»

Микис Теодоракис - Сиртаки

М.Джексон - Smooth-Criminal

Состав ансамбля:

Айдар Гайнуллин - баян, аккордина, вокал

Светлана Безотосная - скрипка, вокал

Полина Кондраткова - фортепьяно

Сергей Шамов - кахон, ударные

Александр Муравьев - контрабас

Айдар Гайнуллин - баянист с мировым именем, известный вокалист и композитор. Лауреат 18-ти международных конкурсов баянистов и аккордеонистов, в том числе Конкурса «Кубок мира» (Лондон, 2001). В 2003 году за выдающиеся достижения в искусстве игры на баяне Айдар Гайнуллин был вписан в «Золотую книгу талантов России» имени Президента РФ. В 2007 году награжден правительственной наградой - Орденом «Молодое дарование России» и премией «Лучшие из лучших».



Ансамбль «Эйфория» создан Айдаром Гайнуллиным в 2010 году. Выступая в самых престижных концертных залах, а также на центральных каналах российского телевидения ансамбль «Эйфория» уже успел покорить многомиллионную аудиторию. Репертуар ансамбля органично сочетает фламенко, танго, латино и музыку к кинофильмам, насыщенных современным звучанием и безудержной мощной энергетикой. Высокий профессионализм и яркий артистизм обеспечивают коллективу неизменный успех у публики.