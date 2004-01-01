Ритмы страсти
Айдар Гайнуллин и ансамбль «Эйфория»
Айдар Гайнуллин и ансамбль «Эйфория»
Программа:
А.Муравьев - «Мускат»
Айдар Гайнуллин - «Эйфория»
The Beatles - Yesterday
Еврейская народная мелодия «Галицианер Танц»
Н.Паганини - Каприс №24
В.Монти - Чардаш
И.С.Бах/А.Вивальди/А.Бочелли - Попурри
Астор Пьяццолла – Libertango
А.Гайнуллин - Дивертисмент
К.Альмаран - «История одной любви»
Дэвид Фостер - The Prayer
Р.Фальво - «Скажите Девушки...»
Э.Ди Капуа - «O sole mio»
Микис Теодоракис - Сиртаки
М.Джексон - Smooth-Criminal
Состав ансамбля:
Айдар Гайнуллин - баян, аккордина, вокал
Светлана Безотосная - скрипка, вокал
Полина Кондраткова - фортепьяно
Сергей Шамов - кахон, ударные
Александр Муравьев - контрабас
Айдар Гайнуллин - баянист с мировым именем, известный вокалист и композитор. Лауреат 18-ти международных конкурсов баянистов и аккордеонистов, в том числе Конкурса «Кубок мира» (Лондон, 2001). В 2003 году за выдающиеся достижения в искусстве игры на баяне Айдар Гайнуллин был вписан в «Золотую книгу талантов России» имени Президента РФ. В 2007 году награжден правительственной наградой - Орденом «Молодое дарование России» и премией «Лучшие из лучших».
Ансамбль «Эйфория» создан Айдаром Гайнуллиным в 2010 году. Выступая в самых престижных концертных залах, а также на центральных каналах российского телевидения ансамбль «Эйфория» уже успел покорить многомиллионную аудиторию. Репертуар ансамбля органично сочетает фламенко, танго, латино и музыку к кинофильмам, насыщенных современным звучанием и безудержной мощной энергетикой. Высокий профессионализм и яркий артистизм обеспечивают коллективу неизменный успех у публики.
500-800 р.
Касса филармонии: 45-08-67
Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии
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