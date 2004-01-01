Ритмы космоса и здоровье человека

Идея о связи между человеком и силами природы возникла еще на заре человеческого существования. А сегодня уже нет никаких сомнений в том, что существует зависимость между явлениями, происходящими на Земле и физическими процессами, протекающими в космическом пространстве.

На выставке «Ритмы космоса и ритмы здоровья» представлена литература, повествующая о связи живых организмов с вариациями космической погоды, о воздействии эффектов солнечной активности на организм человека – здорового и больного, его психику и поведение, о влиянии геофизических факторов на жизнь общества.

Экспозиция адресована широкому кругу читателей.