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Ритмы космоса и здоровье человека

Выставка изданий

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События: Выставки.

Идея о связи между человеком и силами природы возникла еще на заре человеческого существования. А сегодня уже нет никаких сомнений в том, что существует зависимость между явлениями, происходящими на Земле и физическими процессами, протекающими в космическом пространстве.

На выставке «Ритмы космоса и ритмы здоровья» представлена литература, повествующая о связи живых организмов с вариациями космической погоды, о воздействии эффектов солнечной активности на организм человека – здорового и больного, его психику и поведение, о влиянии геофизических факторов на жизнь общества.

Экспозиция адресована широкому кругу читателей.

Цены

Дополнительная информация: 45-28-26

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