Приглашаем вас в гастрономическое путешествие в Рим... Устройте себе римские каникулы и научитесь готовить одно из из самых восхитительных блюд Италии, которое влюбило в себя весь мир – аппетитную домашнюю пиццу! Чтобы оценить истинный вкус традиционного блюда Италии и насладиться колоритом солнечной провинции, ждем вас на кулинарный мастер-класс. Приходите большими компаниями, с близкой подругой, лучшим другом, мужем или детьми – мест за большим столом хватит на всех! Скучно точно не будет ни взрослым, ни деткам, ведь для маленьких ребятишек в гости придёт веселый и забавный Миньончик!