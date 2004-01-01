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Riesling Party

Изучите географию сорта на примере 7 образцов!

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События: Вечер отдыха, Дегустация.

Рислинг – главнейший претендент на звание самого аристократического сорта, заслужено занимает свое почтенное место среди вин Бордо, Бургундии, Сотернов, Портвейнов, Путонов... Но обо всем по порядку... Изучаем географию сорта на примере 7 образцов! Понимаем Рислинг полностью!

Вас ждет:

  • Дегустация 7 образцов сорта Рислинг
  • Гастрономическое сопровождение от Ивана Гориславского (шеф-повар гастробара «Чердак»)!
  • Фото от Ивана Морозова
  • Ведущий – Александр Козейко

Лето продолжается... Скажите Рииислинг...

Чердак
3 августа
19:00 - 22:00
Цены

1200 р.

Дополнительная информация:

+7 (921) 920 03 01

+7 (991) 112 51 72

akozeiko@simple.ru

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