Riesling Party
Изучите географию сорта на примере 7 образцов!
Изучите географию сорта на примере 7 образцов!
Рислинг – главнейший претендент на звание самого аристократического сорта, заслужено занимает свое почтенное место среди вин Бордо, Бургундии, Сотернов, Портвейнов, Путонов... Но обо всем по порядку... Изучаем географию сорта на примере 7 образцов! Понимаем Рислинг полностью!
Вас ждет:
Лето продолжается... Скажите Рииислинг...
1200 р.
Дополнительная информация:
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