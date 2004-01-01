Riesling Party

Рислинг – главнейший претендент на звание самого аристократического сорта, заслужено занимает свое почтенное место среди вин Бордо, Бургундии, Сотернов, Портвейнов, Путонов... Но обо всем по порядку... Изучаем географию сорта на примере 7 образцов! Понимаем Рислинг полностью!

Вас ждет:

Дегустация 7 образцов сорта Рислинг

Гастрономическое сопровождение от Ивана Гориславского (шеф-повар гастробара «Чердак»)!

Фото от Ивана Морозова

Ведущий – Александр Козейко

Лето продолжается... Скажите Рииислинг...