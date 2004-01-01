Виктор Красовский, более известный под псевдонимом Lezii Olny родился в 1990 году в городе Мончегорск. С 2010 года живёт и работает в Мурманске. Учился на факультете Художественного образования технологии и дизайна Мурманского Государственного Арктического Университета.

С момента переезда в столицу Заполярья Виктор активно принимал участие в выставочной деятельности, включая, две персональные и несколько международных студенческих выставок в Москве.



На выставке «RGB-25» мурманчане увидят необычные работы, созданные в новаторском стиле. Автор продвигает свободную эклектику жанров. Для построения изображений Виктор, без предупреждения и стеснений, использует постоянно растущий спектр инструментов: глитч, стилизацию, абстракцию, лоу-фай.



Большинство работ Виктора имеют в высшей степени спонтанный характер, как идеологический, так и конструктивный. На первый взгляд, может показаться что картины — всего лишь кривые фрагментированные зеркала, бесстрастно и беспощадно отражающие блики цифрового хаоса, глянцевой рекламы и эманации масс медиа пространства. Однако, даже при поверхностном «прочтении», видно, что его работы не просто имеют зависимость или истоки в культурных шаблонах, они движутся от горизонта событий вглубь, исследуя эти расстояния и используя пройденные мили в качестве природного материала для творчества.

На открытии, которое состоится на 2 этаже, гостей ожидает презентация, электронная музыка и бесплатные открытки с авторским рисунком.