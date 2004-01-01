Резюме выпускника

Мастер-класс для выпускников и студентов учебных заведений

Знаете, какой самый частый вопрос возникает у студентов и выпускников при поиске работы?

Правильно: «А как найти работу, если без опыта никто не берет ⁉»

Поэтому, специально для студентов и выпускников СУЗов и ВУЗов мы проведём мастер-класс, на котором рассмотрим вопрос составления резюме с малым опытом работы или отсутствием опыта вообще; а также разберем ответы на самые каверзные вопросы работодателей и поможем с поиском работы.

Резюме – это Ваша визитная карточка и правильно оформленное резюме является важным инструментом на пути трудоустройства.

Мы поможем Вам составить индивидуальное «продающее» резюме молодого специалиста (с учётом малого опыта работы или отсутствием опыта вообще).

Ваше резюме будет отличаться от резюме большинства других выпускников структурой, содержанием и оформлением.

Наши специалисты дадут Вам бесценные рекомендации, как правильно подчеркнуть в резюме все свои преимущества, чтобы именно Вас пригласили на собеседование; а также помогут с подбором вакансий!

Место проведения: ул. Марата, д. 16

Успей записаться! Количество мест ограничено!

Записаться можно по телефону 25-93-83 или написав в личные сообщения.