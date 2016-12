Rewind: перемотай кассету!

Ограничения: 18+

Перед Новым Годом наступает особенное время – время воспоминаний. Мы пошли дальше и решили восстановить события не только уходящего года! Встречайте новую серию вечеринок!

Всем тоскующим по эпохе аудиокассет и магнитофонов. Тем, кто помнит старый добрый MTV, на котором тогда еще крутили самые лучшие клипы. Для тех, у кого при упоминании Ace of Base в голове начинает звучать мелодия «All that she wants».

Ночь этой пятницы – специально для вас!