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Rewind: перемотай кассету!

Новая серия вечеринок на Чердаке!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Перед Новым Годом наступает особенное время – время воспоминаний. Мы пошли дальше и решили восстановить события не только уходящего года! Встречайте новую серию вечеринок!

Всем тоскующим по эпохе аудиокассет и магнитофонов. Тем, кто помнит старый добрый MTV, на котором тогда еще крутили самые лучшие клипы. Для тех, у кого при упоминании Ace of Base в голове начинает звучать мелодия «All that she wants».

Ночь этой пятницы – специально для вас!

Чердак
23 декабря
23:00

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