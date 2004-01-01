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Революция за дверью

Онлайн-выставка работ Юрия Анненкова

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События: Выставки.

Выставка Музея русского импрессионизма посвящена художнику Юрию Анненкову, чья карьера охватила большую часть XX века. Это действительно уникальная выставка, на которой собраны работы Анненкова, разбросанные по многим коллекциям в разных странах. Среди них три работы из Центра Помпиду в Париже, знаменитая серия портретов политиков и деятелей культуры и иллюстрации к поэме Блока «Двенадцать», благодаря которым Анненков получил широкую известность.

Выставка доступна по ссылке.

Город Мурманск
c 1 апреля по 24 мая

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