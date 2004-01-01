Революция за дверью

Выставка Музея русского импрессионизма посвящена художнику Юрию Анненкову, чья карьера охватила большую часть XX века. Это действительно уникальная выставка, на которой собраны работы Анненкова, разбросанные по многим коллекциям в разных странах. Среди них три работы из Центра Помпиду в Париже, знаменитая серия портретов политиков и деятелей культуры и иллюстрации к поэме Блока «Двенадцать», благодаря которым Анненков получил широкую известность.

Выставка доступна по ссылке.