Мурманская областная научная библиотека продолжает цикл публичных чтений отделения Российского исторического общества в городе Мурманске.

Очередную лекцию прочитает главный археограф отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев.

Тема лекции – «Революция и Печенгский кризис 1918 – 1920 гг. (по документам Государственного архива Мурманской области)».

В своей лекции Дмитрий Ермолаев рассмотрит планы Финляндии по присоединению территории Кольского полуострова, осветит одно из малоизвестных событий 1918 года – вторжение вооруженного отряда белофиннов на Мурман, их поход на Печенгу, а также расскажет о влиянии этого события на ход дальнейшей истории российско-финляндского приграничья.