Революция 1917 в контексте истории XX века

Влияние Октябрьской революции на события, происходившие в течение XX века, огромно и до сих пор недооценено. Революция упразднила сословия, создала предпосылки для плановой экономики и позволила множеству талантливых людей реализоваться в самых разных сферах науки, культуры, производства. Обратной стороной революционных событий были террор и репрессии.

На выставке представлены монографии, воспоминания исторических личностей, революционеров и очевидцев событий, сборники научных статей, художественные произведения, поднимающие тему революционных перемен, фотоальбомы и периодические издания из фонда Мурманской областной научной библиотеки.

Издания одного из разделов выставки «Величие и трагизм советского эксперимента» посвящены драматическому послереволюционному советскому периоду в жизни нашей страны. Особый взгляд на роль большевиков в истории России раскрывается в книге журналиста Елены Прудниковой «Всадники красной смуты».

Раздел «Столетье войн и революций» рассказывает о том, как Октябрьская революция способствовала изменению мирового порядка, исчезновению колониальной системы, расширению прав трудящихся, повлияла на мировую культуру. Отражение событий 1917 года в творчестве французских писателей представлено в книге Сергея Фокина «Русская идея» во французской литературе XX века».

Литература, посвящённая обобщению исторического опыта, связанного со столетием Октябрьской революции, расположена в разделе «Итоги столетия: память и опыт поколений». Одним из самых интересных изданий раздела является книга воспоминаний «Десять дней, которые потрясли мир» американского журналиста Джона Рида, который был свидетелем революционных событий в России.